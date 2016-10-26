نقابة الفنانين تطلق مشروعا لإصدار طوابع تحمل صور رواد الفن السوري

أعلنت نقابة الفنانين عن مشروع لإصدار طوابع رسمية تحمل صور فنانين سوريين راحلين رواد أغنوا الحركة الفنية السورية من خلال إبداعاتهم بالتعاون مع المؤسسة العامة للبريد.

وبين الفنان زهير رمضان نقيب الفنانين في تصريح صحفي أن إصدار هذه الطوابع “يحدث لأول مرة في سورية” حيث تم إصدار خمسة طوابع لباقة من اهم الفنانين الراحلين الموسيقيين على أن تليها باقة أخرى من فنانين رواد اشتغلوا في قطاع الدراما مؤكدا حرص النقابة على تكريم مبدعيها في مختلف المجالات الفنية وإحياء تراثهم وتقديم كل الدعم والعون لهم.

والطوابع البريدية الخمسة تحمل صور الفنانين فهد بلان وعدنان أبو الشامات وسمير حلمي وعبد الفتاح سكر وفؤاد غازي.

سانا

شام تايمز

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