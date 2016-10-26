انشقاق لواء أم القرى فصيلٍ ثانٍ عن (فيلق الرحمن)

أعلن ثاني فصيل منضوي تحت قيادة فيلق الرحمن في غوطة دمشق الشرقية، أمس الثلاثاء 25 تشرين الأول/أكتوبر، انسحابه من (الفيلق)، وذلك بعد ساعات على إعلان اللواء المؤسس لفيلق الرحمن “لواء أبو موسى الأشعري” فك ارتباطه مع (الفيلق).

وأكد “لواء أم القرى” المنضوي تحت فيلق الرحمن، في بيان نشره أمس على حساباته في مواقعه التواصل الاجتماعي، أن سبب انسحابه من فيلق الرحمن، هو الخلافات الكبيرة داخل (الفيلق) على مستوى القيادة، بما يخص الاقتتال الداخلي، وسقوط مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وتهجير مواطنيها.

وكان “لواء أم القرى” أعلن انضمامه إلى فيلق الرحمن بكافة مكوناته انضماما كاملاً في بيان نشره بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير من العام الماضي 2015.

ويذكر أن “لواء أبو موسى الأشعري” أعلن أمس الثلاثاء، فك ارتباطه مع “فيلق الرحمن”، وذكر في بيان نشره اللواء على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، أن هذه الخطوة جاءت “بعد الخلافات الكبيرة داخل فيلق الرحمن على مستوى القيادة، بما يخصّ الاقتتال الداخلي وسقوط مدن وبلدات الغوطة الشرقية وتهجير مواطنيها”.

ومن جانبه، نشر فيلق الرحمن بياناً على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، لـ “توضيح سبب خروج بعض العناصر المطلوبة للقضاء من فيلق الرحمن”، متهماً إياهم بمحاولة اغتيال قيادة فيلق الرحمن في إحدى المقرات في بلدة حمورية، معتبراً انشقاقهم باسم لواء أبي موسى الأشعري ما هو إلا للتستر على المتورطين بمحاولة الاغتيال.

شام تايمز

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