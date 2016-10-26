حماية المستهلك بريف دمشق تضبط ورشة تصنع حليب بودرة وألبانا وأجبانا مغشوشة

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق ورشة تصنيع مواد غذائية وختمتها بالشمع الأحمر بعد كشف الغش في منتجاتها.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي سالم في تصريح صحفي أنه بعد الكشف على منتجات الورشة وتحليلها تبين أنها تغش بتصنيع مادة حليب البودرة والألبان والأجبان.

ولفت سالم إلى حجز ثلاثة أطنان من المواد المصنعة في الورشة تبين أنها مخالفة وليست مطابقة للمواصفات المعتمدة مبينا أن هذه المواد كانت ستؤثر على صحة المواطنين لو تم بيعها بالأسواق.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبطت أمس الثلاثاء بمنطقة كشكول في جرمانا بريف دمشق مستودعا يحوى كميات من زيت الزيتون المغشوش كما ضبطت عناصر حماية المستهلك في مدينة دمشق أمس الأول مستودعين يحويان ما يزيد على 30 طنا من المواد الإغاثية المهربة.

سانا

شام تايمز

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