الأسد يصدر مرسوما بتعيين محمد ابراهيم سمرة محافظاً لدير الزور

أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الأربعاء، المرسوم رقم (319) للعام 2016، والقاضي بتعيين محمد إبراهيم سمرة محافظاً لدير الزور.

ويأتي تعيين سمرة، خلفاً لمحمد قدور العينية الذي يشغل منصب محافظ دير الزور منذ تعيينه في أيلول 2013.

وكان الأسد أصدر في 16 تشرين الأول الجاري, المرسوم رقم 307 للعام 2016 القاضي بتعيين جايز سوادة الحمود الموسى محافظاً للحسكة خلفا لمحمد زعال العلي.

كما أصدر الاسد, تموز الماضي, مرسوما يقضي بتعيين كل من علاء منير ابراهيم محافظاً لريف دمشق, خلفا لحسين مخلوف. وعامر ابراهيم العشي محافظا للسويداء خلفا لعاطف النداف.

شام تايمز

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