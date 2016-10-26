مدينة أمريكية تصوت بالإجماع ضد قبول اللاجئين السوريين

صوت مجلس مدينة “ووترفورد” الأمريكية، يوم الثلاثاء، ضد قبول اللاجئين السوريين، بحسب صحف محلية.

وقالت صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” بأن مجلس المدينة، التابعة لولاية ميشيغان (شمال)، المكون من 7 أعضاء، صوت بإجماع جميع الأعضاء على القرار.

ويعد القرار شكلياً، بحسب الصحيفة، حيث لا يمكنه نقض القرار السابق للحكومة الفدرالية بتوزيع اللاجئين السوريين على جميع الولايات والمدن الأمريكية، كما لا يعد الوحيد حيث اتخذت عدد من المدن والولايات قرارات مماثلة بعدم استقبال اللاجئين السوريين.

وقد استقبلت الولايات المتحدة منذ 2011 قرابة 14 ألف لاجئ سوري، حيث كان نصيب ولاية ميشيغان من بين الأكبر، بواقع 1400 لاجئ.

يذكر أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، بأن عدد اللاجئين السوريين قد تجاوز 4.8 مليوناً، في حين نزح أكثر من 6.6 سوري من منازلهم داخل البلاد، وسجل الاتحاد الأوروبي قرابة المليون طلب للجوء من سوريا لوحدها.

(ANADOLU)

شام تايمز

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