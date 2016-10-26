تركيا : أكثر من مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تفيد بالقبض على قيادات بتنظيم غولن

رصدت وزارة الداخلية التركية مكافأة مالية قدرها 4 مليون ليرة تركية (1.3 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تفيد في “القبض على الإرهابي الهارب عادل أوكسوز أحد قيادات تنظيم غولن الإرهابي، والمعروف باسم إمام القوات الجوية”.

وعادل أوكسوز من قيادات التنظيم البارزين، وكانت قوات الأمن التركية قد ألقت القبض عليه بالقرب من قاعدة أقينجي الجوية (تم تغيير اسمها بعد ذلك إلى “قاعدة المرتدين”) التي استخدمت كمقر لقيادة المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو/تموز الماضي. وأخلي سبيله بعدها بساعات بقرار من أحد القضاة المنتمين للتنظيم، تم توقيفه لاحقاً.

كما رصدت الداخلية التركية مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن “مطلوبين للعدالة من أعضاء التنظيم الإرهابي”، منهم المدعي العام السابق “زكريا أوز” ورجل الأعمال الهارب “أقين إيبك” المتهم بتمويل التنظيم، إذ رصدت الداخلية مكافأة قدرها 750 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تفيد بالقبض على أي منهما.

وأضافت الداخلية 37 اسماً جديداً على لائحة الإرهابيين الفارين والمطلوبين للعدالة، من أعضاء التنظيم.

(SABAH)

شام تايمز

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