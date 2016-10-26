كارتر: سنتجه للرقة بعد الموصل .. وقوى محلية سورية” ستخوض المعركة ضد داعش.. واشنطن تطلق إجراءات عزل الرقة وباريس تلمح باقتراب المعركة

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، بدء الاستعدادات لعزل مدينة الرقة، عاصمة تنظيم “الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا، وذلك بالتزامن مع الهجوم المستمر على مدينة الموصل آخر معاقل التنظيم في العراق، وسط ترجيحات فرنسية عن بدء “معركة الرقة” بعد السيطرة على الموصل.

“قوات محلية” ستتولى استعادة الرقة!؟

وكشف وزير الدفاع الأميركي “آشتون كارتر” عن إطلاق الاستعدادات لعزل مدينة الرقة، مشيداً بالانتصارات التي تحققت في منطقة الرقة عبر استيلاء “قوات سوريا الديموقراطية” بزعامة تنظيم (pyd) الكردي على مدينة منبج في شهر آب الماضي.

“كارتر” وفي مؤتمر صحافي جمعه مع وزير الدفاع الفرنسي، “جان إيف لو دوريان”، أعقب اجتماعاً في باريس مع ثلاثة عشر وزير دفاع من التحالف الدولي شدد على أن “قوات محلية” (لم يذكرها) ستتولى استعادة هذه المدينة.

واستبعاد دخول “قوات خارجية”

وقال كارتر “أي قوة عسكرية ستستعيد الرقة؟ المبدأ الاستراتيجي للتحالف يقول إن هذه المهمة يجب أن تتولاها قوات محلية فاعلة علينا تحديد هويتها” والسماح لها بالتدخل، مشيراً إلى صعوبة تحقيق هزيمة دائمة لتنظيم “داعش” عبر “قوات خارجية”، في إشارة إلى الجيش التركي.

وأكد وزير الدفاع الأميركي أن روسيا لا تشارك في خطة معركة الرقة، لكن “التحالف” يواصل التنسيق معها، لافتاً إلى أن التحالف “سيواصل عملياته ضد داعش بعد خسائر التنظيم في سوريا والعراق”.

ولفت كارتر إلى وجود تداخل بين معركتي الموصل بالعراق والرقة بسوريا ضد داعش، داعياً إلى ضرورة الاستعداد لأي احتمال بعد هزيمة “داعش” في البلدين.

الرقة بعد الموصل

من جهته، أشار نظيره الفرنسي جان- إيف لودريان إلى “تلازم” بين العمليات المقررة في العراق وسوريا، معتبراً أن معركة الموصل الجارية حالياً ستؤثر على موارد داعش المالية.

وقال لودريان “بالنسبة إلى الموصل فإن الأمور حتى الآن تسير في شكل مطابق لما خططنا له”، مكرراً أن المعركة ستكون “صعبة”.

يأتي ذلك، بعيد تلمّيح الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، إلى امكانية بدء معركة الرقة، بعد الانتهاء من عملية السيطرة على الموصل من سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، قائلاً: “نفكّر بما يجب القيام به بعد أسابيع في الرقة، فهي معقل التنظيم الأكبر بعد انتصارنا في شمال العراق”.

وقال هولاند، في كلمة له أمام اجتماع وزراء دفاع دول التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” في باريس، إنّه “لا بد من تبادل المعلومات الاستخباراتية لمنع هروب مسلحي التنظيم من الموصل إلى الرقة في سورية”، مشيراً إلى أنّ “مجموعات كبيرة من الإرهابيين ستتجه إلى هذه الوجهة، ويجب أن ندمر كافة مواقعهم”.

وحول معركة الموصل، أعلن الرئيس الفرنسي أنّه قرر “نشر بطارية مدفعية لدعم القوات العراقية التي تعمل على استعادة الموصل”، مؤكّداً أنّ “القوات العراقية والبشمركة مدعومة من قوات التحالف الدولي، استطاعت استعادة السيطرة على مناطق عدة من داعش في الموصل”.

وكرر هولاند انتقاده للدور الروسي في سوريا، قائلاً: “يجب حماية المدنيين في الموصل وليس ضربهم كما يفعل آخرون في حلب، فهدفنا النهائي هو الانتصار في الحرب ضد داعش لمصلحة العراق والمنطقة”.

يشار أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبدى مؤخراً استعداد بلاده للمشاركة في عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة في سوريا بشرط استبعاد المليشيات الكردية من الهجوم، محذراً من شن الولايات المتحدة هجوماً على المدينة مع “وحدات حماية الشعب” الكردي فإن بلاده لن تشارك في هذه العملية.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes