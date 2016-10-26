تغريم ألماني عاطل عن العمل لدعوته على الفيسبوك لوضع اللاجئين بالحاويات أو إغراقهم

حكمت محكمة في دوسلدورف على ألماني عاطل عن العمل بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة نصف عام وغرامة مالية قيمتها 1500 يورو بسبب التحريض على “كراهية الشعب” والدعوة العامة للقيام بعمليات إجرامية، نقلا عن موقع “شبيغل أونلاين” الألماني.

وكان الرجل قد دعا في فيسبوك في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي إلى إحراق مركز للشرطة ووضع “اللاجئين في حاوية ليختنقوا هناك” أو في ” قارب ومن ثم إغراقهم”.

ونفى الرجل الذي يبلغ من العمر 20 عاما أنه كتب هذه العبارات في صفحته بفيسبوك. وأدعى أن شخصا أخر استخدم هاتفه الذكي لكتابة هذه العبارات.

وذكر الشخص أن أغلب أصدقائه هم من الأجانب وأنه لا يحمل أية مشاعر عداء ضد اللاجئين، كما ذكر موقع ” راينيشه بوست” الألماني.

أما القاضي فعد أقوال الرجل هذه بأنها محاولة منه للتملص من الحكم، وخاصة أنه علق في أكثر من مرة في فيسبوك في أراء تعبر عن توجهاته ضد اللاجئين.

(DW)

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes