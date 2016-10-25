ريال مدريد يختار ” خينتو ” رئيساً فخرياً جديداً للنادي الملكي

اختار نادي ريال مدريد الإسباني أسطورته ولاعبه السابق فرانشيسكو لوبيز الشهير باسم “خينتو” ليكون الرئيس الشرفي للنادي الملكي، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للنادي، وذلك باقتراح من الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز.

وبحسب صحيفة إيلاف ، كان منصب الرئيس الفخري لريال مدريد قد بقي شاغراً منذ رحيل الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو في شهر يوليو من عام 2014 بعد أعوام من توليه هذا المنصب، والذي تقتصر مهمته على حضور عمومية النادي وحضور مراسيم تقديم اللاعبين الجدد لوسائل الإعلام والجماهير.

ويعتبر خينتو أحد أساطير نادي ريال مدريد بجانب دي ستيفانو ، حيث ارتدى قميصه في الفترة من عام 1953 وحتى 1971 ، بعدما خاض معه 601 مباراة في مختلف الاستحقاقات الرسمية المحلية منها و الدولية ، ومتوجاً معه بألقاب وبطولات كثيرة من أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا الذي ناله ست مرات ولقب الدوري الإسباني الذي أحرزه 12 مرة.

شام تايمز

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