مدرب البرازيل يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو ونيمار

يرى ليوناردو باتشي “تيتي”، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، أفضل لاعب في العالم.

وقال تيتي، في تصريحات نقلتها “فور فور تو”: “ميسي ونيمار ورونالدو، هم في المراكز الثلاث الأولى، هذا شيئًا ليس جديدًا”.

وأضاف: “إنهم أجيال مختلفة، رونالدو (31 عامًا) وميسي (29 عامًا) وهما متقاربان في العمر، بينما نيمار (24 عامًا) لا يزال في مرحلة التطور”.

وتابع مدرب السيليساو: “بالنسبة لي، ميسي هو أفضل لاعب في العالم، للنوعية التي يمتلكها، لقد جلب شيئًا جديدًا للعبة”.

وأتم: “من الصعب على أي لاعب أن يتجاوز ميسي للصفات التي يمتلكها”.

كووورة

شام تايمز

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