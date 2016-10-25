مورينيو يكشف المتورط في فضيحة تشيلسي

كشفت تقارير صحفية، كواليس مثيرة بطلها جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بعد تعرضه لخسارة ثقيلة أمام ناديه القديم تشيلسي برباعية نظيفة في الجولة التاسعة من البريمير ليج.

وذكرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن مورينيو اتهم كريس سمولينج مدافع وقائد الفريق بأنه السبب في الأهداف الأربعة التي سجلها البلوز، وعامله بشكل غير لائق أمام زملائه اللاعبين في غرفة خلع الملابس بين الشوطين وعقب نهاية اللقاء.

وأضافت الصحيفة أن جوزيه مورينيو، وصف كريس سمولينج بـ”السذاجة”، بسبب ارتكابه أخطاء دفاعية فادحة، وأنه لا يستحق أن يكون قائدًا للفريق، حيث حمل المدافع الإنجليزي شارة القيادة خلال المواجهة التي أقيمت بملعب “ستامفورد بريدج” معقل البلوز.

ولفتت إلى أن مورينيو بدا محبطًا للغاية، ومندهشًا من لاعبيه لتواضع مستواهم أمام تشيلسي، رغم الأداء الدفاعي القوي الذي قدمه الفريق أمام ليفربول، وبفضله انتزع الشياطين الحمر نقطة ثمينة من ملعب آنفيلد.

كووورة

شام تايمز

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