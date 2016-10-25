هيفاء وهبي ترد على المشككين بحادثة محاولة اختطافها… وتكشف الحقيقة بالمستندات

ردّت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على الذين شككوا في صحة حادث محاولة الخطف الذي تعرضت له الأسبوع الماضي في باريس، منتقدة محاولة “تشويه سمعتها وتكذيبها” على حد تعبيرها.

وقالت وهبي, في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن لسانها عندما “ينطق بالحقيقة يقطع رؤوس كل الأقلام والألسنة الكاذبة”.

كما نشرت هيفاء صورة عن رسالة صادرة عن الشرطة الفرنسية وموجهة إليها، مفادها أن الشرطة نتقدّم بالتحقيقات، حيث تم التعرف على اسم وصورة سائق السيارة، وتأمل التعرف سريعاً على الرجل الذي كان يكلّمه عبر الهاتف.

وكانت وهبي نشرت, مؤخرا, على حسابها الشخصي في “سناب شات” تعرضها لمحاولة خطف أثناء توجهها إلى الفندق بعد وصولها إلى مطار باريس, ما أثار ضجة واسعة حيث شكك البعض في صحة المعلومات.

وقالت وهبي إنها ذهبت إلى مركز الشرطة في باريس بعد محاولة سائق السيارة التي تقلها خطفها أثناء نقلها إلى الفندق.

يشار الى أن هذه هي الحادثة الثانية التي تتعرض لها فنانة في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر تشرين الأول لهذا العام, حيث أن النجمة الأمريكية كيم كارديشيان تعرضت لسطو مسلح بالمسدسات بداية الشهر الحالي، في غرفة الفندق التي كانت تقيم فيه.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes