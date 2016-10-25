لبنانيون معترضون على ملكة الجمال الجديدة ويقترحون وائل كفوري بديلاً

من بين 15 شابّة لبنانية وجدن في أنفسهن ما يؤهلهن للمنافسة على الفوز بمسابقة ملكة جمال لبنان، توجت الشابة ساندي تابت البالغة من العمر 21 عاماً على عرش الجمال اللبناني، في سهرة أقيمت مساء السبت الـ22 من تشرين الأول على مسرح كازينو لبنان، وما إن حازت الصبية على اللقب ووضعت التاج الذي قدّمته لها الملكة السابقة فاليري أبو شقرا، حتى انهالت تعليقات اللبنانيين الذين يأخذون من العالم الافتراضي مساحةً للتعبير عن واقعٍ لم يعجبهم.

وتأهّلت ساندي من بين 4 متباريات أخريات إلى المرحلة النهائية هنّ هلا مرعب، ترايسي رزق الله، أندريا هيكل وماريبل طربيه، في حفلة أحياها الفنان وائل كفوري وقدّمتها الإعلامية إيميه صيّاح التي خطفت الأنظار بأناقتها وتقديمها.

“الملكة” التي بدت واثقة من جمالها الداخلي والخارجي، واجهت عدداً كبيراً من الانتقادات، ولم تُعطَ فرصة لإثبات نفسها ومشروعها الذي ستنفّذه على مدار العام المقبل، ما استدعى ردوداً من بعض الفنانين والإعلاميين اللبنانيين الذين أعربوا عن اليأس لدى اللبناني الذي لم يعد يعجبه أي شيء.

تسريبات

وتخطت الانتقادات حدود النقد في بعض الأحيان والتي سبقت حفل الانتخاب، حيث سرّب البعض اسم الملكة، فكانت هناك محاولات للحدّ من مصداقية مسابقة الجمال حتى قبل إحيائها، وذلك من خلال تسريب اسم إحدى المتسابقات وتدعى “ربى دكّاش” على أنّها ستحظى باللقب الجمالي لأنّها صديقة جو قهوجي نجل قائد الجيش جان قهوجي، لكنّ المفاجأة كانت بأنّها لم تتأهّل إلى المرحلة النهائية.

هجوم

من جهتها، نشرت صفحة “عديلة” الساخرة على “فيسبوك” صورةً لوائل كفوري معتبرةً أنّ انتخابه كان ليكون الحلّ الأفضل في الحفل. ونشرت صورة تجمع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون والفنانة إليسا والملكة الجديدة إلى جانب النفايات، وعلّقت بالقول: “ماذا يمكن أن نتوقّع من بلد هذا رئيسه وهذه مغنيته وهذه ملكة جماله وهذه طرقاته؟”.

وكان الممثل يوسف الخال من أبرز الأصوات الرافضة لحملة التشهير وللأجواء التي شاعت على وسائل التواصل الاجتماعي، فقال إنّه يفكّر بإغلاق حساباته بعدما حصل، وغرّد معبراً عن رغبته في مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما يحدث.

من جهتها، كتبت الإعلاميّة ديما صادق عبر حسابها على “فيسبوك”: “البعض لم يجد الملكة الجديدة جميلة. الجمال نسبي، لكن لا شيء يبرّر التجريح القاسي الذي وصل إلى حدّ الابتذال”، ودعت المنتقدين ليضعوا أنفسهم مكان ساندي، وقالت: “ماذا سيكون شعورك إذا استيقظت ووجدت نفسك حديث الناس والشتائم تنهال عليك؟”، لافتةً إلى أنّ الملكة جميلة “لايف”.

موقف الملكة

وفقاً للمعلومات المتداولة، فقد توجّهت ساندي الى دير مار شربل لتؤدّي الصلاة بعد انتهاء الحفل.

ونشرت صورةً عبر حسابها على “فيسبوك”، وأرفقتها بالقول: “اعمل بجهد لتصل إلى ما تريد لأنّ لا شيء يأتي من دون قتال. عليك أن تكون قوياً وشجاعاً. إذا حاول أحد أن يحطّ من شأنك أو ينتقدك، عزّز ثقتك بنفسك وحوّل ما حصل إلى أمرٍ إيجابي”، وأرفقت كلامها بوسم “ثق بأحلامك”.

ولاحقاً، توجّهت بالشكر إلى كل شخص يحترمها وأحبّها، وقالت: “بكبر فيكن”.

وكان للإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان تعليق لافت على الحفل، إذ سأل عبر حسابه على “تويتر”: “ألا يجدر بالجميلة أن تجتهدَ على لسانها كي تصبحَ أجملَ؟”.

شام تايمز

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