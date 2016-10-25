زيدان يتفهم صافرات الاستهجان ضد كريستيانو رونالدو

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، تفهمه صافرات الاستهجان، التي تطلقها جماهير الفريق، ضد نجم الفريق، كريستيانو رونالدو.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي، لمباراة كولتورال ديبورتيفو ليونيسا، التي ستقام غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الدور الـ32 من بطولة كأس إسبانيا: “أفهم لماذا يتلقى كريستيانو رونالدو صافرات الاستهجان. لقد حدث معي نفس الشيء”.

وأوضح المدرب الفرنسي: “ملعب سانتياجو برنابيو، مكان خاص. الجماهير هنا تطلب الكثير. كريستيانو رونالدو معتاد على ذلك. المهم الاستمرار في العمل”.

وأردف: “لست قلقًا من عدم تسجيل رونالدو. الأهداف سوف تأتي. يجب أن نركز على العمل الذي نقوم به”.

كووورة

شام تايمز

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