وفاة البرازيلي كارلوس ألبرتو بطل مونديال 1970

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الثلاثاء وفاة البرازيل كارلوس ألبرتو – الذي سجل أحد أجمل الأهداف في المباريات النهائية لكأس العالم ليقود منتخب بلاده للتتويج باللقب في 1970 على حساب ايطاليا – عن 72 عاما بسبب سكتة قلبية.

وسجل ألبرتو الهدف الرابع لمنتخب البرازيل في الفوز 4-1 على إيطاليا في المكسيك بعدما اجتاز تسعة لاعبين ليفوز منتخب بلاده باللقب للمرة الثالثة.

ولعب المدافع في فلومينيسي وسانتوس وفلامنجو ونيويورك كوزموس وحصل على لقب “القائد” بفضل قدراته القيادية.

ولعب ألبرتو الظهير الأيمن السابق للبرازيل 53 مباراة مع منتخب بلاده.

كووورة

شام تايمز

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