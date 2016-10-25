روسيا: سنمدد تعليق الضربات الجوية الروسية السورية على حلب الذي بدأ منذ 18 ت1

أعلنت هيئة الأركان الروسية، يوم الثلاثاء، عن تمديد تعليق الضربات الجوية الروسية السورية في سماء حلب، والذي بدأ منذ 18 تشرين الأول الحالي.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، الفريق سيرغي رودسكوي قوله، إن روسيا تمكنت من إقناع الجيش النظامي بعدم الرد على “الاستفزازات” من هجمات المسلحين وعدم فتح النار.

وتابع رودسكوي ان تحليق الطيران الروسي والسوري توقف نهائيا في محيط 10 كلم حول حلب اعتبارا من 18 تشرين الاول الجاري وحتى اليوم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية, نفت في وقت سابق من يوم الثلاثاء, قيام الطيران النظامي والروسي بشن عملية قصف على مواقع للمسلحين في حلب خلال الأيام السبعة الأخيرة او تحليقها في سماء المدينة.

وأعرب رودسكوي الروسية عن استعداد موسكو مواصلة تنفيذ “الهدنة الإنسانية” بناء على أول طلب في حال توافرت معلومات عن استعداد لإخراج المدنيين.

ومن جانبها نقلت وكالة (رويترز) عن وزارة الدفاع الروسية قولها انه سيتم تمديد وقف الضربات الجوية على حلب لمدة ثلاث ساعات.

وكان مسؤولون روس اعتبروا ان استئناف الهدنة في حلب أمر مستبعد وغير مطروح للنقاش حالياً.

وانتهت الهدنة في مدينة حلب التي اطلقتها موسكو وايدها الجيش النظامي, يوم السبت, حيث كان هدفها تأمين خروج المرضى والجرحى والمدنيين، إضافة إلى المسلحين من المدينة, بعد ضغوطات دولية ومطالبات بضرورة وقف موسكو قصفها لحلب.

وشهد معبر بستان القصر يوم الاثنين، خروج مجموعة من الأهالي المحاصرين في الأحياء الشرقية بمدينة حلب يوم الاثنين، متجهين إلى الأحياء الغربية، في حين لم تشهد الممرات المخصصة للسماح للسكان والمقاتلين الذين يريدون مغادرة حلب الشرقية, خلال فترة الهدنة, اي حركة , في حين اتهمت وكالة “التنظيمات الارهابية” المنتشرة في الأحياء الشرقية من مدينة حلب بمنع الأهالي من المغادرة عبر المعابر الآمنة التي فتحتها وحدات الجيش , بالتنسيق مع الجانب الروسي.

شام تايمز

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