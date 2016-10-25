قتل كلبة ومارس الجنس مع جثتها

لندن ـ “شام تايمز”: اعتقلت الشرطة الهندية شاباً في الثانية والعشرين من العمر، بعد قيامه بقتل كلبة وإقدامه على ممارسة الجنس مع جثتها.

وقالت صحيفة (ديلي ستار) إن الشرطة الهندية تلقت شكوى من رجل يُدعى محمد جهانجير سمع أصوات ضجيج خارج منزله، وحين تحرى الأمر وجد كلبته نافقة وشاهد شاباً وهو يمارس الجنس مع جثتها.

واضافت أن الشرطة اعتقلت الشاب ويُدعى أسلم خان، وتحقق الآن معه بشأن الحادث.

وكانت الشرطة الأمريكية ألقت القبض الأسبوع الماضي على رجل وهو يمارس الجنس مع كلبتيه الأنيستين.

كما اعتقلت الشرطة الاسترالية إمرأة في السادسة والعشرين من العمر بعد العثور في هاتفها الذكي على شريط فيديو لها وهي تمارس الجنس مع كلب من فصيلة بيتبول، فيما ألقت الشرطة البريطانية القبض على إمرأة بعد عثورها على شريط فيديو وهي تمارس الجنس مع أخطبوط حي.

شام تايمز

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