طفل ولد بجمجمة رجل

لندن ـ “شام تايمز”: يعاني طفل بريطاني منذ ولادته من مرض توسع الجمجمة أو ما يعرف طبياً باسم (تعظم الدروز البارز)، مما جعل جمجمته بحجم رجل في الرابعة والثلاثين من العمر.

وذكرت صحيفة (ديلي ميرور) أن هذه الأعراض جعلت الطفل، هاري باركر، يبدو وكأنه مخلوق فضائي بعد ولادته، واضطر للخضوع لعملية جراحية لوقف توسع جمجمته قام خلالها الأطباء بكسرها وتجميعها مرة أخرى لإنقاذ حياته.

وتسبب أعراض تعظم الدروز الباكر للأطفال حديثي الولادة زيادة الضغط داخل الجمجمة وتأخر في النمو والتخلف العقلي وتشوهات في النشاط العقلي، ويُعتبر العمل الجراحي العلاج الوحيد للتخلص منها وخاصة بعد الولادة بستة أشهر.

وقالت الصحيفة إن الأطباء ابلغو والدة الطفل البالغة من العمر 28 عاماً وتُدعى كيلي بعد أن وضعت هاري أن الأخير يعاني من أعراض نادرة تعرف باسم تعظم الدروز الباكر، وتجعل رؤوس الأطفال حديثي الولادة ضخمة وبشكل غير طبيعي.

واضافت أن كيلي تقيم في مدينة ليفربول وشبّهت رأس طفلها هاري برأس مخلوق فضائي في افلام الرعب الهوليودية، مما جعله يخضع لعمليتين جراحيتين كبيرتين بعد ولادته قام خلالها الجراحون بتحطيم جمجمته واعادة تجميعها مرة أخرى لتصغير حجمها وتخفيف التورم في دماغه.

ونسبت الصحيفة إلى كيلي قولها إن الأطباء ابلغوها اثناء فترة الحمل بعد فحصها بالمجهر الضوئي “أن رأس الجنين كبير جداً لأنه يعاني من أعراض تعظم الدروز الباكر، مما جعلها تُصاب بصدمة قوية”.

ويعاني الطفل هاري الآن من الصرع بعد العمليتين الجراحيتين، لكنه يأمل في الحصول على هدية في عيد الميلاد من شأنها أن تغير حياته.

شام تايمز

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