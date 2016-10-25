بريطانيا ترسل جنوداً إلى الأردن وتركيا لتدريب قوات المعارضة السورية “المعتدلة”

لندن ـ “شام تايمز”: افادت تقارير صحفية بريطانية أن المملكة المتحدة ستعيد ارسال جنود من جيشها إلى الأردن وتركيا لتدريب قوات المعارضة السورية “المعتدلة”، بعد الفشل الذريع الذي مُني بها برنامج تدريبها السابق وتعرض مقاتلي هذه المعارضة للاختطاف من قبل فصائل أخرى أو التحاقهم بالمتطرفين.

وقالت صحيفة (ديلي ميل) إن وحدات من الجيش البريطاني ستقوم مرة أخرى بتدريب قوات المعارضة السورية المعتدلة في تركيا والأردن لمحاربة تنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية (داعش)، بعد انتهى برنامج مماثل لاعداد وتدريب 5000 مقاتل بالفشل العام الماضي، إثر تعرض المقاتلين المعتدلين المدرّبين للاختطاف أو التحاقهم بالميلشيات المتطرفة وانسحاب القوات البريطانية من البلدين.

واضافت أن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون قرر مرة أخرى ارسال 20 جندياً بريطانياً إلى الأردن وتركيا لبدء تدريب قوات من تصفها حكومة بلاده بالمعارضة السورية المعتدلة مرة أخرى، وفي إطار برنامج جديد يُخضع أفراد هذه القوات إلى ما اعتبرها “اجراءت صارمة من التدقيق لمنعهم من الالتحاق بالميليشيات المتطرفة من جديد، والعمل ضد القوات الغربية”.

ونسبت الصحيفة إلى الوزير فالون قوله إن سلاح الجو الملكي البريطاني “يمارس دوراً قيادياً في ضرب مواقع تنظيم داعش في سوريا والعراق، وقررنا الآن تصعيد دعمنا لقوات المعارضة المعتدلة في سوريا من خلال تدريبها على المهارات التي تحتاج لها من أجل هزيمة داعش”.

واشارت إلى أن وزارة الدفاع البريطانية أكدت في بيان أن القوات البريطانية “ستساعد في تحسين قدرات مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة بعد اخضاعهم لتدقيق صارم، وتجهيز أكبر عدد ممكن منهم للمساهمة في الحملة ضد تنظيم داعش”.

وقالت الصحيفة إن اعلان الوزير فالون جاء استجابة لطلب تقدمت به الولايات المتحدة إلى بريطانيا لدعم برنامج تدريب قوات المعارضة السورية المعتدلة، بعد استئنافه في تموز/يوليو الماضي.

وكانت بريطانيا ارسلت العام الماضي نحو 100 جندي إلى تركيا والأردن للمشاركة في البرنامج التدريبي بقيادة الولايات المتحدة لقوات المعارضة السورية المعتدلة، غير أنه واجه مشاكل في العثور على مجندين سوريين غير ملوثين بالانتماءات المتطرفة ولم يتمكن من تدريب أكثر من 100 مقاتل معتدل.

وتعرض رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، وقتها لحملة انتقادات واسعة النطاق حين اعلن بأن المملكة المتحدة تشارك في تدريب 700 عنصر من قوات المعارضة السورية المعتدلة، لمساعدة دول التحالف في حربها ضد تنظيم داعش.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes