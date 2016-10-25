وزير التجارة: رأيت بأم العين الضابطة الجمركية ترافق سيارات التهريب .. ووزيرالمالية يشكك

أكد “وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك” “عبد الله الغربي” إن الضابطة الجمركية لا تمارس عملها بالشكل الصحيح وهذا الأمر ليس نقلاً عن أحد وإنما رأيتهم بأم العين يرافقون السيارات في بعض المناطق التي تهرب الأغنام والماعز والبيض والفروج وغيرها عبر المنافذ الحدودية وتعود محملة بالحديد والصويا وغيرها .

(وهنا تدخل وزير المالية قائلاً: أنا معك بأنهم لا يمارسون دورهم بالشكل الصحيح وهناك تجاوزات ولكن مسألة الترفيق أشك بها.. واعترض الغربي مؤكداً رؤيته لها وهو جاهز للتعاون معه لضبطها..).

وبالعودة إلى الدكتور الغربي فقد طالب بحسب صحيفة تشرين السورية بإلزام الشركات المستوردة بوضع باركودات على البضاعة وبالتالي فإن أي بضاعة مهربة تسهل معرفتها والتعرف على هويتها خلال دقيقة واحدة.

شام تايمز

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