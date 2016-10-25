9 أشياء مذهلة تساعد على حرق الدهون

يلعب التمثيل الغذائي أو عملية الأيض دوراً أساسياً في تحديد قدرة القلب والدماغ على العمل بكفاءة، فهو يعمل على تحويل الطعام والشراب إلى طاقة، وكلما ارتفع معدل الأيض زادت قدرة الجسم على التخلص من الدهون وبالتالي فقدان الوزن غير المرغوب فيه.

فإذا كنت تعاني من بطء في عملية الأيض الأمر الذي قد يعرضك لمشاكل صحية خطيرة منها التعب، فقدان الطاقة، زيادة الوزن، الاكتئاب، ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم وبطء معدل ضربات القلب، فعليك بالعمل على رفع معدل التمثيل الغذائي لجسمك، لكن ينصح باستشارة الطبيب قبل الإقدام على ذلك لمن يعانون من مشاكل صحية.

وهناك 9 أطعمة مذهلة تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعدك على التمتع بالطاقة اللازمة، حسب موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة، وهي كالآتي:

1- البيض

تناول بيضة واحدة يومياً يضمن لجسمك الحصول على ما يلزمه من البروتين والفيتامينات، كما أن احتواءه على نسبة عالية من الحديد والبروتين يجعله يسرع عملية التمثيل الغذائي بطريقة سليمة.

2- الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر وسيلة رائعة لتعزيز التمثيل الغذائي بالجسم بشكل طبيعي، كما أن تناوله بشكل يومي يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية بكفاءة.

3- الجريب فروت

لاحتوائه على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة، تساعد فاكهة الجريب فروت على تحسين عملية التمثيل الغذائي.

4- الفلفل الحار

كما يعمل الفلفل الحار أيضاً على زيادة معدل الأيض، الأمر الذي يجعل من تناوله وسيلة فعالة لإنقاص الوزن.

5- التفاح

يعمل التفاح والذي لا تخلو منه أية قائمة صحية للطعام، على تحسين نظام التمثيل الغذائي في الجسم بالإضافة إلى تعزيزه، وذلك باعتباره مصدرا غنياً بالألياف ومضادات الأكسدة، ولذا يعد وسيلة طبيعية فعالة في إنقاص الوزن.

6- الأفوكادو

كونها ثمرة مغذية بشكل لا يصدق لاحتوائها على الألياف، البروتين والكربوهيدرات، تعتبر الأفوكادو وسيلة فاعلة في تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

7- القرفة

يعرف كثيرون أن القرفة تساعد في السيطرة على مستوى الأنسولين في الدم، لكن ما لا يعرفونه أن هذا التابل المميز المذاق يساعد في زيادة معدل التمثيل الغذائي للجسم.

8- القهوة السوداء

آن الأوان لعشاق القهوة أن يستمتعوا بمذاقها دون قلق، فتناولها بدون سكر أو حليب يرفع معدل حرق السعرات الحرارية، وذلك لأن الكافيين يزيد من عملية التمثيل الغذائي.

9- الليمون

خصائصه القلوية تجعل من الليمون وسيلة فعالة في رفع معدل الأيض وبالتالي حرق الدهون والتمتع بصحة جيدة.

المصدر: العربية نت

شام تايمز

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