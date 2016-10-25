في لندن .. حملة جينز المشاهير للبيع لصالح اللاجئين

تحت اسم “الجينز للاجئين” استضافت العاصمة البريطانية لندن، يوم الإثنين، معرض لبناطيل جينز خاصة لنجوم ذو شهرة عالمية، تبرعوا بها لصالح اللاجئين في العالم, على ان يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وسيتم بيع 100 بنطال لـ 100 شخصية مشهورة، وستباع بالمزاد العلني , بهدف جمع التبرعات لصالح اللاجئين, بعد إضافة الفنان والمصمم العالمي، جوني دار، لمساته السحرية عليها.

ومن بين الشخصيات الموسيقية الشهيرة التي تبرعت بالبناطيل، يوسف إسلام (كات ستيفنز)، وليلي ألين، وإلتون جون، وفيكتوريا بيكام، وبينيسيو ديل تورو، وبراين آدمز، وكارلا بروني.

واختارت المبادرة الإنسانية العالمية “جينز للاجئين”، في 8 ايلول الماضي, قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي, راعياً فخرياً لمشروعها الفني الانساني , تقديراً لجهودها الدولية فى العمل الانساني.

وأطلق الفنان والمصمم العالمي جوني دار, في 29 حزيران الماضي, حملة “جينز للاجئين” (Jeans for Refugees), للتبرع بسراويل جينز ليتم الرسم عليها بتصاميم خاصة وبيعها لصالح اللاجئين, حيث نجح في التعاون مع 101 شخصية مشهورة لجمع التبرعات للاجئين حول العالم.

وسبق ان قام عدد من المشاهير بخطوات مماثلة, حيث تبرع عدد من نجوم الاندية في كرة القدم بقمصانهم للاجئين , كما قام نجم التنس البريطاني آندي موراي بالتبرع بأكثر من 83 ألف جنيه أسترليني، أي ما يعادل الـ121 ألف دولار، للأطفال اللاجئين من سوريا.

وقامت سفينة النجوم “Stars On Board”، بعمل مزاد علني شارك فيه عدد من النجوم المشاركين بالرحلة، بالتبرع بمجموعة من أغراضهم الشخصية، كي يذهب ريعها للاجئين العرب في مختلف أنحاء العالم.

شام تايمز

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