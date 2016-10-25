محرز يتفوق على كريستيانو رونالدو باستفتاء لفرانس فوتبول

أجرت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، استفتاء لتحديد هوية أقوى المتنافسين على الفوز بلقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، خلال عام 2016 من بين المرشحين الثلاثين، التي كشفت عنهم المجلة، أمس الإثنين.

وأظهرت المؤشرات الأولية لنتيجة الاستفتاء الذي أجرته المجلة، اليوم الثلاثاء، وشارك فيه حتى الآن 90 ألف شخص، تنافس 3 لاعبين على اللقب، وهم ليونيل ميسي، والجزائري رياض محرز، وكريستيانو رونالدو.

وتصدر ميسي، الاستفتاء بنسبة 34% من الأصوات متقدمًا على محرز، الذي تواجد في المركز الثاني بنسبة 29% من الأصوات، متفوقًا على كريستيانو رونالدو، الذي اكتفى بالمركز الثالث بنسبة 25% من الأصوات.

وفي مراكز لاحقة، جاء الإيطالي جانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس، والبرتغالي روي باتريسيو، حارس مرمى سبورتينج لشبونة، في المركز الرابع بنسبة 2% من الأصوات.

واكتفى الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، والبرازيلي نيمار، نجم برشلونة، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، والويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، والتشيلي أرتورو فيدال، نجم بايرن ميونيخ، والفرنسي هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام، بنسبة 1%من الأصوات لكل لاعب منهم.

كووورة

شام تايمز

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