علماء يفكون لغز مثلث برمودا

رصد علماء سحبا سداسية الأضلاع قالو إنها تسبب عواصف ورياحا بسرعة 273 كيلومترا في الساعة في منطقة مثلث برمودا، ويعتقدون بأنها السبب وراء اختفاء الطائرات والسفن في منطقة المثلث الواقع شمال غربي المحيط الأطلسي وتقدر مساحته بنحو نصف مليون كلم.

وبحسب ما ترجمت “عربي 21” عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن العلماء رصدوا سحبا سداسية الشكل تشكل “قنابل هوائية” وتخلق أيضا أمواجا يصل ارتفاعها إلى 13 مترا، تستطيع قلب السفن رأسا على عقب كما يمكنها تحطيم الطائرات.

وقال الخبير في الأرصاد الجوية راندي سيرفيني إن هذا النوع من السحب الذي يتشكل فوق المحيط هو جوهر القنابل الهوائية، موضحا أنها غريبة الشكل ولا توجد في مكان آخر.

وتسبب مثلث برمودا الذي يدعى أيضا بـ”مثلث الموت” باختفاء 75 طائرة على الأقل ومئات السفن وأزهق أرواح ألف إنسان خلال القرن الماضي، وسنويا تختفي أربع طائرات و20 سفينة في المثلث من دون أي تفسير علمي يذكر حتى الآن.

وقال الباحثون إنهم رصدوا ظهور سحب ضخمة موزعة بشكل عشوائي على الجانب الغربي من جزيرة برمودا يتراوح مداها بين 32 -88 كليومترا.

شام تايمز

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