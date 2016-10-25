ضبط سيارتين محملتين بالأسلحة والذخيرة بمنطقة القلمون بريف دمشق

ضبطت الجهات المختصة سيارتين محملتين بالأسلحة والذخيرة كانتا معدتين للتهريب إلى التنظيمات الإرهابية في منطقة القلمون بريف دمشق.

وأشار مراسل سانا إلى أن الجهات المختصة بعد عمليات الاستطلاع والمراقبة والمتابعة الدقيقة “ضبطت شحنتين من الأسلحة والذخائر كانت معدة للتهريب إلى التنظيمات الإرهابية في منطقة القلمون وموضوعتين في مخبأين سريين في سيارتين واحدة سياحية وأخرى من نوع بيك اب”.

ولفت المراسل إلى أن “الشحنتين تتضمنان كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة من بينها ذخيرة رشاشات من عيار5ر14 مم و23 مم” مشيرا إلى أنه “تم إلقاء القبض على الإرهابيين الذين كانوا داخل السيارتين لاستكمال التحقيقات وتقديمهم إلى القضاء المختص”.

شام تايمز

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