جرحى بتفجير قرب غرفة التجارة والصناعة بأنطاليا التركية

سقط عدد من الجرحى, يوم الثلاثاء, جراء تفجير وقع قرب “غرفة التجارة والصناعة” بمدينة أنطاليا التركية.

وقال محافظ ولاية انطاليا, بحسب تغريدة نشرتها قناة (trt) التركية على صفحتها عبر (تويتر), ان ” 10 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جرّاء الانفجار الذي وقع بالقرب من غرفة التجارة والذي لم يعرف سببه بعد”.

من جهتها, اعلنت قناة (سي.إن.إن ترك) ان “انفجارا أسفر عن سقوط بعض المصابين في مرأب مبنى يتبع الغرفة التجارية بإقليم أنطاليا في جنوب تركيا , حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة.

وأضافت القناة أن “سبب الانفجار لم يتضح على الفور”.

ولم تعلن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن الهجوم.

وجاء التفجير بعد يومين على مقتل شرطيين واصابة 19 شخصا بينهم 5 من رجال الشرطة, جراء انفجار سيارة ملغومة في إقليم بنجول شرق تركيا, حيث اتهمت تركيا حزب “العمال الكردستاني” بالمسؤولية عن الهجوم.

وتعد أنطاليا الواقعة على الساحل التركي على البحر المتوسط واحدة من الوجهات المفضلة للسياح, لكن عدد هؤلاء تراجع بشكل كبير خلال السنة الأخيرة, بسبب سلسلة الهجمات.

وتعرضت تركيا لسلسلة من التفجيرات هذا العام, وجهت أصابع الاتهام في بعضها إلى “حزب العمال الكردستاني” وفي البعض الآخر إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وتعاني تركيا من تبعات محاولة الانقلاب التي شهدتها منذ 15 تموز, كما تعيش حالة تأهب بعد عدة انفجارات شهدتها عدة مناطق في الآونة الأخيرة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes