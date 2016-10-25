لافروف يكشف عن اهم شرط لتسوية النزاع في سوريا .. تشوركين : مشروع القرار النيوزلندي حول سوريا لا يتطابق مع مواقفنا

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الثلاثاء, مجدداً, عجز واشنطن عن تنفيذ وعودها بشأن الفصل بين المعارضة و”الإرهابيين” في سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن لافروف قوله , أثناء كلمته أمام أعضاء جمعية رجال الأعمال الأوروبيين في روسيا , ان أهم شرط لتسوية النزاع في سوريا هو “الفصل الكامل والفوري بين المعارضة السورية المعتدلة، وتنظيمي “داعش”، و”جبهة النصرة” وأمثالهما, و الأمريكيين وعدونا بذلك قبل 8 أشهر، ولم يحدث شيء حتى الآن”.

وجاء ذللك بعد ساعات من مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الامريكي ونظيره الروسي سيرغي لافروف, حيث اكد الاخير على ضرورة تنفيذ الولايات المتحدة تعهداتها بفصل مجموعات المعارضة “المعتدلة” المعتمدة على واشنطن، عن التنظيمات الإرهابية.

وكان الكرملين قال، يوم الاثنين، ان فصل الجماعات الإرهابية عن المعارضة في سوريا لم يتحقق حتى الآن، مشككاً في إمكانية تحقيق ذلك.

يشار الى ان اتفاقاً روسيا امريكيا, في ايلول الماضي, قضى بقيام واشنطن بالضغط على مجموعات المعارضة السورية للتنصل من التنظيمات الارهابية، الأمر الذي لم يتحقق، وسط اتهامات موسكو لواشنطن بمحاولة التنصل من الالتزام بتنفيذ الاتفاق.

تشوركين : مشروع القرار النيوزلندي حول سوريا لا يتطابق مع مواقفنا

قال مندوب روسيا الدائم في منظمة الأمم المتحدة فيتالي تشوركين, ان مشروع القرار بشأن سوريا الذي طرحته نيوزلندا في مجلس الأمن “لا يتطابق مع مواقف روسيا في هذا الشأن”.

ونقلت وسائل اعلام عن تشوركين قوله, في تصريحات بختام مشاورات أجراها مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار حول سوريا والذي طرحته نيوزلندا, إن “الآفاق حول تبني القرار لا تزال غامضة. وحتى لإجراء العمل اللاحق . لا يتطابق نص مشروع القرار مع مواقفنا التصورية”.

وكانت نيوزيلندا قدمت, مؤخرا, مشروع قرار لمجلس الأمن مشابها للمشروع الفرنسي، تطالب فيه بوقف جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين في سوريا وخاصة في حلب.

كما يقترح مشروع القرار فرض هدنات إنسانية دورية مدتها 48 ساعة، ويدعو فصائل المعارضة السورية والجماعات الإرهابية المدرجة في القائمة الأممية للتنظيمات الإرهابية إلى مغادرة مدينة حلب.

من جهته أعلن جيرارد فان بوخيمين، مندوب نيوزلندا الدائم في منظمة الأمم المتحدة، أن من السابق لأوانه الحديث حول إمكانية إجراء التصويت على مشروع القرار هذا، وذلك بسبب وجود خلافات في المواقف حول بعض النقاط.

ويشار الى ان وزارة الخارجية الروسية أكدت, في وقت سابق, أن موسكو تعتبر أن مشروع القرار النيوزيلندي المقدم في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا جدير بالاهتمام.

وجاء ذلك بعد أن عجز مجلس الامن الدولي عن تبني قرار بشان سوريا بعد اسقاط مشروعي قرارين روسي وفرنسي بهذا الشأن, حيث استخدمت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار الروسي حول سوريا، في جلسة لمجلس الامن مخصصة لسوريا وتحديدا مدينة حلب.

كما استخدمت روسيا, حق النقض “الفيتو” بشان مشروع القرار الفرنسي المتعلق بالازمة السورية, حيث يعتبر هذا الفيتو الخامس على مشاريع قرارات غربية بشان سوريا.

ويشار الى ان مشروع القرار في الأمم المتحدة يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة وألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية, وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين, حق الفيتو حتى يعتمد.

شام تايمز

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