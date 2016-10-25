إدارة قضايا الدولة:مسابقة لتعيين عدد من حملة الثانوية العامة بوظيفة كاتب ضبط

أعلنت ادارة قضايا الدولة في وزارة العدل عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من حملة الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والادبي بوظيفة كاتب ضبط من الفئة الثانية في الادارة المركزية بدمشق وفروعها في المحافظات .

وفي إعلان للإدارة اليوم دعت الراغبين بالاشتراك في المسابقة الى الاطلاع على الشروط والاوراق الثبوتية المطلوبة ومراجعتها في مقرها المركزي بدمشق وفروعها في المحافظات .

وحدد الاعلان بدء تقديم الطلبات للاشتراك بالمسابقة اعتبارا من يوم الثلاثاء في الـ 20 من كانون الأول المقبل ولغاية الـ 19 من كانون الثاني عام 2017.

سانا

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes