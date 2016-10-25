وزير التجارة : دعم المواد الغذائية الأساسية مستمر وتحويل البطاقة التموينية الى إلكترونية إجراء طبيعي

أكد الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الحكومة حريصة كل الحرص على الاستمرار بتوفير جميع المستلزمات الأساسية من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية للاخوة المواطنين بما فيها المواد المدعومة من قبل الدولة.

وقال الوزير الغربي في تصريح له اليوم في معرض رده على سؤال لمراسل الوكالة العربية السورية للأنباء سانا إن الحكومة مستمرة بتقديم الدعم اللازم للأخوة المواطنين من السلع والمواد الغذائية الأساسية وإن استبدال البطاقة التموينية الورقية ببطاقة عائلية الكترونية يتطلب جملة من الإجراءات والترتيبات تتم دراستها حاليا من قبل مختصين من عدة وزارات وجهات عامة وهذا الامر يتطلب مزيدا من الوقت وهو من جملة الرؤى والتطلعات التي تسعى الوزارة الى تحقيقها بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه بشكل صحيح ودقيق.

وأوضح أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماضية في تنفيذ توجهات الحكومة والعمل على اتخاذ وتوفير كل ما من شأنه تعزيز صمود شعبنا في مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية الظالمة عليه مؤكدا أن دعم المواد الأساسية مستمر وأن تحويل البطاقة التموينية الورقية إلى الكترونية أمر طبيعي ومعمول به في معظم الدول المتقدمة.

سانا

شام تايمز

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