ضبط مستودع يحوي كميات من زيت الزيتون المغشوش بمستودع بجرمانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمنطقة كشكول في جرمانا بريف دمشق اليوم مستودعا يحوي كميات من زيت الزيتون المغشوش وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي سالم في تصريح أن المستودع كان يحوي 17 صفيحة زيت بوزن 16 كغ من ماركات متنوعة و19 صفيحة زيت مجهولة النوع حيث تم سحب عينات منها لتحليلها في المخبر وضبط في المستودع عبوات من مادة أصنص الزيت وبرميلا بلاستيكيا كبيرا لخلط مادة الزيت.

وأكد سالم أنه تم إغلاق المستودع وختمه بالشمع الأحمر وتنظيم الضبط التمويني غيابياً بحق المستأجر.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبطت بداية الشهر الجاري معملا لتصنيع المواد الغذائية مخالفا لشروط السلامة الصحية في صحنايا بريف دمشق.

سانا

شام تايمز

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