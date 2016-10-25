سانا : ضحايا بقذائف على حرفا وكفريا بريفي القنيطرة وإدلب

أصيب شخصان بجروح أحدهما امرأة ووقعت أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين جراء اعتداء إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” بصواريخ غراد على قرية حرفا بريف القنيطرة.

وأنقلا عن مصدر في قيادة الشرطة فإن “إرهابيين يتحصنون في قرية مسحرة استهدفوا ظهر اليوم بأكثر من 10 صواريخ غراد قرية حرفا سقط أحدها في محيط المستوصف الصحي”.

ولفت المصدر إلى أن الاعتداء الإرهابي أدى إلى “إصابة شخصين أحدهما امرأة ووقوع أضرار كبيرة في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.

وفي ال20 من الشهر الجاري استهدف إرهابيو تنظيم جبهة النصرة بالقذائف منازل الأهالي ومدرسة للتعليم الاساسي في قرية حضر بريف القنيطرة ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.

وينتشر في ريف القنيطرة إلى جانب تنظيم جبهة النصرة الإرهابي تنظيما حركة أحرار الشام الممول من آل سعود وألوية الفرقان وغيرهما من التنظيمات التي تعمل بتنسيق مباشر مع العدو الإسرائيلي.

إصابة 3 أشخاص بينهم طفلان بجروح جراء استهداف ارهابيي “جيش الفتح” بالأسلحة الرشاشة الثقيلة بلدة كفريا المحاصرة بريف ادلب

إلى ذلك أصيب 3 أشخاص بجروح جراء استهداف إرهابيي “جيش الفتح” بالأسلحة الرشاشة الثقيلة بلدة كفريا المحاصرة بريف ادلب الشمالي.

وأفادت مصادر أهلية بأن التنظيمات الإرهابية المنتشرة على اتجاه بلدة معرتمصرين استهدفت ظهر اليوم بالأسلحة الرشاشة الثقيلة منازل المواطنين في بلدة كفريا ما أسفر عن “إصابة شخص وطفلين بجروح متفاوتة”.

ويعاني أهالي بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي من حصار خانق تفرضه عليهم التنظيمات الإرهابية التي تستهدف البلدتين بالقذائف الصاروخية والهاون واسطوانات الغاز ورصاص القناصة ما تسبب باستشهاد العديد من الاشخاص وإصابة آخرين معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ.

شام تايمز

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