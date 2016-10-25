عجوز ألمانية في الثانية و السبعين تنفق مالها بحثاً عن عريس !

على الرغم من أنها تجاوزت العقد الثامن من عمرها إلا أن عجوزاً من ولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا لم تيأس بعد من البحث عن شريك حياة.

واستعانت المرأة (72 عاماً) بإعلان في الصحيفة واتصلت بالرقم المدون، لكنها بدلاً من أن تجد على الطرف الآخر، الشريك المنتظر، وجدت محتالاً في انتظارها، قدم نفسه على أنه وسيط واتفق المحتال معها على مقابلة شخصية في منزلها، وذلك حسبما ذكرت الشرطة.

وتعلل المحتال بأن السبب في المقابلة هو التعرف على أوصافها وما ترغبه في الشريك المطلوب، وادعى المحتال أنه يتقاضى في العادة 4900 يورو مقابل هذا النوع من الخدمات لكنه عرض عليها “سعراً تفضيلياً” تبلغ قيمته 2500 يورو.

وبعد أن أذهلتها مفاجئة السعر، راحت المرأة تجادل المحتال حتى خفضت السعر بمقدار بضعة مئات من اليورو ثم حررت له حوالة بالمبلغ.

( DPA )

شام تايمز

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