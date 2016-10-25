الاتحاد الإسباني يكرم النجوم ويتجاهل كريستيانو رونالدو

أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم مساء اليوم الإثنين حفل توزيع جوائز أفضل اللاعبين في الدوري عن الموسم الماضي 2016/2015.

وقام الاتحاد الإسباني بمنح عدة جوائز وهي جائزة أفضل لاعب وافد من درجة أدنى، وأفضل حارس، وأفضل مدافع، وأفضل لاعب وسط وأفضل مهاجم وأفضل لاعب في الدوري وجائزة مستحدثة يطلق عليها “لا ليجا وورلد بلاير” وأفضل لاعب حسب تصويت الجمهور وأفضل لاعب متكامل.

وتنافس على أول جائزة وهي أفضل لاعب وافد من درجة أدنى في الدوري كل من ماركو أسينسيو، وساوؤل نيجويز وأوريازبال، وتوج بها لاعب ريال مدريد الصاعد أسينسيو.

وعلى جائزة أفضل حارس تنافس كل من كيلور نافاس ويان أوبلاك وكلاوديو برافو وحصدها الحارس الحالي لمانشستر سيتي والسابق لبرشلونة كلاوديو برافو.

أما أفضل مدافع فتنافس عليها كل من سرجيو راموس ودييجو جودين ومارسيلو، وحصدها لاعب أتلتيكو مدريد الأوروجوياني جودين.

وتنافس على جائزة أفضل لاعب وسط كل من برونو سوريانو من فياريال ولوكا مودريتش من ريال مدريد وسرجيو بوسكيتس من برشلونة وفاز بها مودريتش.

وفاز بالجائزة الجديدة والتي أطلق عليها “لاليجا وورلد بلاير” اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني.

وتنافس على جائزة أفضل مهاجم كل من لويس سواريز من برشلونة وأرتيز أدوريز من أتلتيك بيلباو وليونيل ميسي من برشلونة وحصد الجائزة ميسي.

وجائزة أخرى يطلق عليها أفضل لاعب بتصويت الجماهير حصل عليها الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

وأخيرًا جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني والتي قالت المقدمة للحفل أنه حصل عليها أكثر لاعب متكامل في الدوري وحصدها أيضا أنطوان جريزمان وتسلمها رئيس النادي إنريكي سيريزو.

وتنافس على جائزة أفضل مدرب كل من دييجو سيميوني ومارسيلينو جارسيا مدرب فياريال وإدواردو بيريزو مدرب سيلتا فيجو وحصدها سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

كووورة

شام تايمز

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