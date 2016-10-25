اعتقال مشاغب فالنسيا المعتدي على نيمار

ألقت الشرطة في مدينة فالنسيا الإسبانية القبض على الشخص الذي قام بإلقاء زجاجة على رأس اللاعب البرازيلي نيمار، لاعب نادي برشلونة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية فإن الشرطة في فالنسيا تعاونت مع النادي لساعات عديدة في مراجعة لقطات الفيديو للحادثة حتى تم تحديد الشخص الذي قام بإلقاء الزجاجة.

وحسبما أوردت الصحيفة فإن فالنسيا معرض لعقوبات بسبب عنف جماهيره ومن المتوقع أن تكون هذه العقوبات اقتصادية، أو ربما يتم إغلاق ملعبه لبعض المباريات.

يذكر أن برشلونة حصد فوزًا مثيرًا على فالنسيا (3-2) في المستايا بالدقائق الأخيرة من المباراة حين سجل ليونيل ميسي ركلة جزاء، ومن ثم قامت جماهير فالنسيا بإلقاء زجاجة بلاستيكية سقطت على رأس نيمار أثناء احتفال لاعبي برشلونة بالفوز.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes