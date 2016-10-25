بالفيديو .. أطول ساندويش بالعالم بنيويورك بـ 60 قطعة خبز

شهدت مدينة نيويورك إعداد أطول ساندويتش في العالم باستخدام 60 قطعة خبز تحوى على المستردة والسلامي.

وكان أروين آدام ، الذي ينحدر من ولاية تكساس، قام في بادىء الأمر بإعداد ساندويتش باستخدام 44 قطعة من الخبز الأبيض.

ويجب أن يبقى الساندويتش واقفاً لمدة دقيقة دون السقوط من أجل أن يحطم الرقم القياسي.

وتمكن آدام بعد ذلك من الوصول إلى استخدام 60 قطعة، قبل أن يخفق في تحقيق هدفه باستخدام 80 قطعة.

وقد تم منح الخبز المستخدم في المحاولة للمحتاجين في مدينة نيويورك.

( DPA )

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes