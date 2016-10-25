بالفيديو .. الكشف عن بطل كونغ فو مزيف بالصدفة خلال بث مباشر

تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يثير السخرية، يظهر لحظة إماطة مقدم أحد البرامج الأمريكية في بث حي، اللثام عن خدعة لجأ إليها أستاذ مزيف في مصارعة “الكونغ فو”، وذلك عن طريق الصدفة.

ويظهر التسجيل لحظة استغراب مقدم برنامج “سانرايز” في قناة “Hawaii News now” من قيامه بنفسه، عن طريق الصدفة، بكسر إحدى الكتل الخرسانية التي يستخدمها المصارع بروس سيلفا الملقب بـ “بطل كونغ فو شاولين” لإظهار “مهاراته العالية” في هذا الفن القتالي العريق.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes