تشافي يكشف العيب الأكبر لمورينيو

أكد النجم الإسباني تشافي هيرنانديز قائد برشلونة السابق أن المنافسة بين بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو مفيدة للغاية للكرة الإنجليزية، كاشفًا عن أبرز عيوب المدرب البرتغالي الملقب بـ”الاستثنائي”.

وقال تشافي في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” الإنجليزية: “جوارديولا ومورينيو من أفضل مدربي العالم، كلاهما يسعى للفوز بالبطولات، والمنافسة بينهما مفيدة للغاية للبريمييرليج والكرة الإنجليزية”.

وأضاف: “ولكن ما يعيب مورينيو، أنه عندما لا تسير الأمور على ما يرام، فإنه يحولها إلى حرب وليس كرة قدم، هذا ما فعله عندما كان مدربًا لريال مدريد، وأتمنى ألا يكرره مجددًا في إنجلترا”.

وتابع: “أعتقد أن مانشستر يونايتد فرصه ضعيفة في الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، بل أقرب للفوز بإحدى بطولتي الكأس، وإنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار في البريمييرليج، وعندما يفتح سوق الانتقالات مجددًا، وقتها سيكون مورينيو أمامه فرصة لتكوين فريق يفوز بالدوري”.

وواصل تشافي: “رغم أن مانشستر سيتي فقد عدة نقاط في الدوري تحت قيادة جوارديولا، إلا أنني أرى أنه الأقرب للفوز بلقب الدوري”.

وأتم: “جوارديولا يسعى للفوز على مانشستر يونايتد في الديربي ببطولة كأس الرابطة، لن يكون متأثرًا بتراجع نتائج الفريق، بل يريد تحقيق فوز يساعد لاعبيه على العودة إلى المسار الصحيح”.

كووورة

شام تايمز

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