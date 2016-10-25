رئيس رابطة الدوري الإسباني ينتقد تصرف نيمار

انتقد رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، خافيير تيباس، تصرف نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة، في نهاية مباراة فريقه أمام فالنسيا، التي أقيمت أول أمس، السبت، في الليجا.

وقال تيباس، اليوم، الإثنين، خلال حفل توزيع جوائز الدوري الإسباني، فيما أبرزته صحيفة “أس” المدريدية، إنه لم يعجبه تصرف نيمار، عندما تحدث مع الجماهير بشكل مباشر في نهاية المباراة، التي شهدت فوزا قاتلا للفريق الكتالوني بنتيجة 3-2.

وأضاف “لقد كانت مباراة خطيرة، وأخطر ما يمكن أن يكون هو إلقاء الزجاجات على اللاعبين، لكن هناك بعض اللاعبين لم يعجبني أسلوبهم”، في إشارة إلى نيمار.

ولم يتحدث تيباس عن الإجراءات التي من الممكن أن يتم اتخاذها بسبب هذه المباراة، لكنه اكتفى بالقول “ما حدث في النهاية لم يعجبني”.

وتابع “قبل بضع سنوات انتقدت كريستيانو رونالدو (لاعب ريال مدريد)، بسبب سلوكه ضد الحكم، يجب أن نحاول الحفاظ على سلوك اللاعبين داخل الملعب”.

واختتم رئيس رابطة الدوري الإسباني تصريحاته قائلا “في كل موسم يكون هناك المزيد من الهيبة والقدرة التنافسية، ما يحدث هنا رياضة وفي النهاية سنقوم بتهنئة الفائزين”.

كووورة

شام تايمز

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