وزارة التجارة: انخفاض أسعار المواد يأتي تدريجياً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة

بين مدير الأسعار في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” “نضال مقصود” أن وتيرة العمل تسير على نحو متسارع وضمن فريق عمل والأسعار نحو الأفضل ومما لاشك فيه بحسب مقصود أن نلمس انخفاض الأسعار في العديد من المواد بدأ وأن اتساع الحيز لانخفاض الأسعار يأتي تدريجياً.

مبيناً أن جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء لجهة الاستيراد المباشر لبعض المواد أو القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة الداخلية في إطار المساهمة بتخفيض الأسعار منها تخفيض نسب الأرباح والتخفيض في بدل الخدمات وتشديد الرقابة على الأسعار سيكون لها منعكساتها الإيجابية القريبة على الأرض.‏

مقصود بين أن هناك توافراً في السلع و تحسناً نسبياً في الأسعار ومنها انخفاض سعر البيض والفروج في السوق بعد السماح باستيراد الاعلاف مباشرة و توفير المادة العلفية ما ساهم إلى حد كبير في انخفاض سعر منتجات الفروج ولاسيما عن الفترة التي ارتفع فيها الفروج والبيض بشكل غير مسبوق،

مضيفاً: هناك انعكاس إيجابي مهم لقرار تخفيض نسب الأسعار على أسعار الدقيق الحر حيث انخفضت أسعاره بنسبة 7-10% إضافة لاستقرار في أسعار بعض المواد رغم تذبذب سعر الدولار.‏

وقال مقصود: هذا ما لمسناه خلال متابعتنا لسعر الدقيق الحر والخبز السياحي ومنتجات الأفران الخاصة في دمشق وكذلك باقي المحافظات والنتائج مستمرة للقرار من خلال المتابعة اليومية بالتعاون مع مديرية حماية المستهلك لمدى الالتزام بتطبيق القرار.‏

مقصود لفت إلى أن جهود الوزارة وعملها في الآونة الأخيرة انعكس على تحسن في أسعار الخضار والفواكه وتوافرها في السوق كما أن ثمة انخفاضاً قريباً على أسعار الألبسة ولاسيما بعد الاتفاق مع غرف الصناعة والتجارة على تخفيض نسب الأرباح في الالبسة ليتم عرضها قريباً في صالات مؤسسات التدخل الإيجابي التي حددتها الوزارة بأسعار مخفضة عن السوق وأن العروض تشمل ماركات معروفة وهذا بدوره سيؤثر إيجاباً في أسعار المنتجات النسيجية في السوق بشكل عام تحت عنوان سعر مناسب للمستهلك.‏

وفيما يتعلق بضبط الأسعار وتحديدها في السوق أكد مقصود أن هناك تنسيقاً تاماً بين مديرية الأسعار ومديرية حماية المستهلك في الوزارة لمتابعة الأسعار والوصول إلى صك تسعيري عادل ومقبول لسعر أي مادة من خلال لجنة عمل مشتركة يشارك فيها التاجر بهدف إيصال فكرة أو ثقافة أنه كلما زادت القوة الشرائية زادت الانتاجية ما ينعكس إيجاباً لمصلحة التاجر مع الإشارة إلى أن التاجر يدرك أن زيادة نسبة المبيعات تحسن من قيمة الليرة وهذا أيضاً ينعكس إيجابياً لدى الاستئناس بالسعر العالمي للمنتجات لذلك تخفيض الأسعار من مصلحته وعليه البيع أكثر.‏

مقصود كشف عن دراسة مازالت في طور الإعداد حول تكاليف السياحة بالتعاون بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والسياحة لوضع ومعرفة تكاليف السياحة ضمن أسس ومعايير الجودة وإمكانية تخفيض الأسعار ضمن المنشآت السياحية التي أصبحت مكلفة ومرهقة لجيب المواطن، كما نوه بتشكيل لجنة تقوم بالتسعير المكاني للمواد ذات الانتاج المحلي لكل محافظة تشارك فيها الجهات المعنية بالتسعير والهدف منها تخفيض نسب التكاليف.‏

مدير الأسعار بين أن السعر له مكونات ومدخلات ومخرجات وحالياً هاجس الوزارة العمل منصب باتجاه تخفيض مدخلات السعر والمدخلات تختلف بين المادة المستوردة وبين المادة المحلية الصنع فالأولى أهم مدخلاتها سعر الاستيراد والثانية مدخلاتها تختلف عن الأولى باعتبار أن هناك مواد خام وعملية تصنيع وغيرها تحكم مراحل انتاج السلعة،

مشيراً إلى دور اجتماعات اللجنة المركزية التي تشارك فيها وزارة الاقتصاد والجمارك وجهات أخرى معنية وإلى الاسترشادي الذي تقوم به بهدف التأكد من وضع صك مطابق للممولات المصرفية والمطابقة مع نشرة الأسعار والتأكد من البيانات الجمركية ودقتها ومدى استيفائها.‏

شام تايمز

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