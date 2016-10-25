للمرة الأولى .. جانيت جاكسون تظهر بالحجاب مع زوجها الملياردير القطري

نشرت صحيفة (ميرور) البريطانية، صورا للمغنية الأمريكية جانيت جاكسون وهي ترتدي الحجاب والزي الاسلامي برفقة زوجها القطري وسام المانع.

وذكرت الصحيفة أن “النجمة جاكسون يمكن أن تعتنق الديانة الإسلامية بعد زواجها من الملياردير القطري”.

وتبين الصور كيف يتجول الزوجان في شوارع لندن والسعادة بادية على وجه جانيت جاكسون.

وتنتظر المغنية الأمريكية جانيت جاكسون طفلها الأول وهي في سن الخمسين من زوجها القطري. حيث تم رصد الزوجين وهما يبحثان عن ملابس للأطفال قبل التوقف لتناول طعام الغذاء في مطعم للوجبات الصحية.

وتزوجت جاكسون وهي الشقيقة الصغرى لنجم البوب الراحل مايكل جاكسون، للمرة الثالثة في 2012 من رجل الأعمال القطري وسام المانع .

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes