مها المصري: أجري متواضع .. وكل فنان بحاجة لمصدر آخر للرزق

قالت النجمة السورية مها المصري في حديث مع ميلودي اف ام إنها عادت من السفر منذ أيام قليلة ولم تقرر ما ستشارك به من أعمال للموسم القادم، مشيرة إلى أن العديد من الأعمال لفتت نظرها ولا تمانع المشاركة بها بشرط أن تأخذ حقوقها كافةً.

و أوضحت في حديثها ضمن النشرة الفنية عبر اثير اذاعة ميلودي :” لا أعلم ما الأعمال التي سأشارك بها بعد وأتمنى أن أتوفق باختياراتي”، وأضافت “غبت الفترة الماضية رغم عدد الاعمال الكبير الذي عرض علي، حيث كانت الأجور غير مناسبة”.

وتابعت “نعاني اليوم من مشكلة الأجور المتدنية فهنالك غبن و استغلال للظرف الذي نمر به، وأنا مستعدة أن أغيب لخمس أو ست سنوات بدلاً من التعرض للاستغلال”.

وكشفت المصري أن أجرها “متواضع” في الأعمال قائلة “أجري ليس مرتفع نهائيا ً كما سيظن البعض، أجري متواضع، فالعامل المادي ليس مهم بقدر أهمية حصولي على حقي، فقد أتنازل لآخذ دور بأجر رخيص شرط أن يكون هنالك أسلوب من قبل المنتجين الذين باتوا يستخدمون طريقة مزعجة”.

وأشارت المصري أيضاً إلى أنه من الصعب اليوم أن يعتمد الفنان السوري على الفن كمصدر رزق، بقولها:” صعب جداً أن تؤمن معيشتك من خلال أجور الأعمال، فمن الضروري أن يكون لأي فنان مصدر أخر حتى يتدبر أموره”.

وعن نفسها قالت ” أنا ليس لدي مصدر أخر للرزق، لكن الحمدالله لدي عائلة رائعة ومترابطة، وطالما أنا متواجدة دبي مع البنات فلن أحتاج أي شيئ نهائياً، لكن في المقابل أدخر لنفسي، وأنا لا أخاف من الموضوع المادي”.

وتابعت مؤكدةً أن أولاد إبنتها الفنانة ديمة بياعة والفنان تيم حسن هم أغلى ما تملك في الحياة وهم سبب تواجدها الدائم في دبي، وقالت: “ورد” و”فهد” قطعة مني ونقطة ضعفي، فأنا لا أعتبرهم أحفادي بل هم أولادي “هذه السنة سافرت برفقتهم دون والدتهم لمدة شهر كامل، وأنا في دبي لأجلهم ولولاهم لكنت في الشام دائما”.

أما حول العلاقة بين تيم و ديمة وما تلا ذلك من خلافات إن بعد الانفال، فصرحت: “ليس هناك أي خلاف بين ديمة وتيم اليوم وعلاقتهم جيدة، وقد تجاوزا الموضوع لدرجة أنه كان من الممكن أن تسافر ديمة بدلاً مني أنا وتيم مع الأولاد لولا انشغالها، فـ “ورد” و “فهد” أكبر من أي خلاف”.

وعن علاقتها الشخصية مع الفنان تيم حسن فقالت:” تيم قطعة مني وهو صديقي وحبيب قلبي، وأنا أحبه كثيراً كثيراً بغض النظر عن كل ما دار من مشاكل”، مضيفةً “انفصاله هو وديمة لا يعني نهائياً أن تنتهي علاقتي به، فقد سافرت معه لمدة شهر كامل والحمدالله العلاقة طيبة”.

أما فيما يتعلق بعلاقتها مع زوج ديمة الجديد وهو مغربي الجنسية، فاكتفت المصري بالتعليق بقولها “جيدة”.

وأكدت المصري أنها مرت مؤخراً بفترة صعبة وبشعة عندما انتشرت صور لها بعد تعرضها لخطأ طبي من قبل أحد أطباء التجميل، وأوضحت “مثلي مثل كل صبايا الشام، أقنعوني بأن أحقن الفيلر عند فمي وخطوط أنفي، وهذا الكلام قديم وتقريباً تزامن مع مسلسل “الفصول الأربعة” أو حتى في فترة “مرايا”، وعندها كانت نتيجة الحقن رائعة، لكن بعد سنوات بدأت هذه المواد السيئة والمهاجرة بالانزياح لذلك اتجهت لأحد الأطباء الذي فشل بسحبها ماسبب هذا المظهر، لكن أنا اليوم جيدة جداً وأجريت مؤخراً عملية في بيروت ووضع وجهي ممتاز”.

و تابعت:” هاجموني كثيراً بتلك الفترة وكتبوا على مواقع التواصل الإجتماعي (شاهدوا مها المصري قبل التجميل وقبل التغيير)، وأنا والله (لوبدي ساوي تجميل ما بخجل ولا بخاف من حدا، ومتلي متل غيري من الصبايا)”.

وأردفت “أخذوا صورة لي أثناء وجودي في سهرة رمضانية واستخدمها أشخاص لديهم خلاف سياسي معي ومع بلدي”، وأضافت “كل من هاجمني هو شخص حاقد لأنه من المستحيل أن يهاجمني أشخاص بهذه الطريقة ولا يكونوا حاقدين، وقد مررت بفترة ضعف كبيرة وحزنت من هذا الهجوم وفكرت بأن أغلق حساباتي على مواقع التواصل الإجتماعي ثم قلت “بكفي يا بنت” و طالما “البلوك” موجود لن أحزن وبدأت أحظر كل من يهاجمني بطريقة سيئة وحتى توقفت عن قراءة التعليقات السلبية وجعلت حسابي على إنستغرام خاص بعد أن كان عام”.

في الختام تحدثت المصري عن سبب غياب ديمة بياعة عن سورية وعدم مشاركتها بأية أعمال سورية مشيرة إلى أن ديمة بشكل دائم في دبي لتكون مع الأطفال ولأرتباطها بعملها لكن كان من المقرر أن تشارك بأحد الأعمال السورية في دمشق وألتغت مشاركتها لأسباب معينة وعند وجود أي عمل من الممكن أن تأتي للشام.

شام تايمز

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