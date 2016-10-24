فلسطيني سوري يفوز للمرة الرابعة بذهبية بطولة السويد للكاراتيه

حاز اللاجئ الفلسطيني السوري “عاصم حسام الدين طالب” على المرتبة الأولى في بطولة المملكة السويدية للكاراتيه، وذهبية البطولة للمرة الرابعة.

وأفاد صفحة “شبكة اليرموك الإعلامية” على “فيسبوك” بأن الشاب السوري الفلسطيني الموهوب “عاصم حسام الدين طالب” من القاصرين الذين لجأوا إلى السويد منذ ما يقارب السنتين، ويقيم عند عائلة سويدية، وكان يلعب الكاراتيه منذ كان في سوريا، وقد حصل على بطولات الجمهورية في سوريا، انتسب إلى نادي ستوكهولم المركزي.

وأشارت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إلى أن “طالب” فاز بالمرتبة الأولى في بطولة المملكة السويدية للكاراتيه، وذهبية البطولة للمرة الرابعة، وأنه وصل إلى السويد بعد أن أجبرتهم الحرب الدائرة في سوريا إلى الهجرة للبحث عن الأمن والأمان وهرباً من القصف والحصار.

ويذكر أن هناك العديد من أبناء المخيمات الفلسطينية الذين وصلوا إلى أوروبا وحققوا الكثير من النجاحات، منهم اللاجئ الفلسطيني الشاب “عبد الله موسى” ابن مخيم اليرموك، والذي فاز يوم 20 أيلول/سبتمبر بالمرتبة الأولى في بطولة الجودو على مستوى مملكة السويد.

شام تايمز

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