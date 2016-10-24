شابان سوريان يخترعان جهازا يقي اللاجئين السوريين من برد الشتاء .. فيديو

ابراهيم وعيسى شابان سوريان لاجئان في لبنان قاما بتصميم جهاز تدفئة يعمل على الطاقة الشمسية واعتمدوا على اعادة تدوير بقايا القمامة في صناعته، املاً بتأمين التدفئة لمئات الاسر السورية اللاجئة في لبنان قبل قدوم فصل الشتاء وتوزيعهم عليهم بشكل مجاني.

عبر هذا الجهاز يسعى ابراهيم وعيسى وهم لاجئان سوريان في لبنان الى تامين التدفئة لمئات العائلات السورية اللاجئة في المخيمات، جهاز قاما بتصنيعه من بقايا القمامة حيث قاموا باعادة تدوريها ويعمل على الطاقة الشمسية حيث يقول ابرهيم العوض : نحن شاهدنا في الشتاء الماضي كيف توفى 7 لاجئين سوريين في عرسال نتيجة البرد لذلك قررنا العمل على هذا الجهاز وهو من بقايا القمامة.

في حين يقول عيسى الصبح :” هذا الجهاز عبارة عن صندوق مكون من 72 من علب التنك، مصمم كي يدخل الهواء البارد من اسفل الصندوق ومن ثم يتم تسخينه من الداخل عبر الطاقة الشمسية ومن ثم يخرج من اعلى الصندوق عبر مروحة الخارجها ويمر عبر انبوب الى داخل الخيمة.

يسعى ابراهيم وعيسى ان يكون هذا الجهاز موزعاً وبشكل مجاني بين المخيمات السورية ليكون عوناً لهم في فصل الشتاء وخاصة لدى الاسر التي تعجز عن تأمين الوقود. وقد استطاعوا عبر مؤسسة مابس التي تقوم بتدريهم صناعة عدد منه وتقديمه للاجئين حيث يقول:” المهندس خالد طالب مدير في مؤسسة MAPs : ميزة هذا الجهاز انه يتمتع بسهولة في التصنيع حتى من قبل اي لاجئ لكونه يتكون من مواد بسيطة ومتاحة للجميع”.

مالك أبو خير- أخبار الآن

شام تايمز

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