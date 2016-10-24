إنريكي يستبعد MSN من سوبر كتالونيا

منح لويس إنريكي، مدرب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، راحة لعشرة لاعبين، بينهم الثلاثي الهجومي (لويس سواريز ونيمار وليونيل ميسي)، مستبعدا إياهم من المشاركة في كأس سوبر كتالونيا، الذي سيخوضه البلاوجرانا غدا الثلاثاء أمام إسبانويل في تاراجونا.

وعلاوة على الثلاثي الهجومي، سيحظى بهذه الراحة حتى الخميس المقبل كل من راكيتيتش، وتير شتيجن، ودينيه، وماسكيرانو، وسيرجي روبرتو، وسيرجيو بوسكيتيس، وأومتيتي، وجميعهم لم يشاركوا في مران اليوم بالمدينة الرياضية.

وهؤلاء اللاعبون العشرة (باستثناء راكيتيتش الذي حل محل إنييستا المصاب في الدقيقة 13) كانوا ضمن التشكيل الأساسي في مباراة فالنسيا أول أمس السبت على ملعب ميستايا بالليجا، والتي فاز بها البرسا (2-3) في اللحظات الأخيرة بفضل ركلة جزاء لميسي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

أما اللاعب الحادي عشر بتشكيل المباراة فكان أندري جوميز، الذي حل محله في الدقيقة 71 دينيس سواريز، وكلا اللاعبان سيكونان ضمن التشكيلة الأساسية لمواجهة إسبانيول غدا.

وينتظر أن يدفع إنريكي بنجومه في لقاء الليجا يوم السبت القادم أمام منافسه غرناطة، وأيضا في اللقاء الهام بعدها بثلاثة أيام في ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي الإنجليزي بدوري الأبطال الأوروبي.

كووورة

شام تايمز

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