مورينيو .. حاول الثأر فتعرض للإذلال

لا شك في أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد كان يتمنى الرد على إقالته من تدريب تشيلسي في الموسم الماضي ، من خلال مباراة الفريقين مساء الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ، لكن مشاعر الثأر تحولت إلى مشاعر إذلال بعدما مني فريقه بالهزيمة صفر / 4 .

وفرض تشيلسي هيمنته على المباراة وافتتح التسجيل بعد 30 ثانية فقط من صافرة البداية عن طريق بيدرو قبل أن يضيف ثلاثة أهداف أخرى في شباك مانشستر سجلها جاري كاهيل وإدين هازارد وانجولو كانتي.

وجاءت الهزيمة برباعية نظيفة بمثابة صفعة لمورينيو في أول مباراة له في مواجهة فريقه السابق تشيلسي ، وقد تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز السابع بجدول الدوري الممتاز.

وكانت ملامح الصدمة واضحة على وجه مورينيو عقب المواجهة بينما تجلت الفرحة على وجه الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي بعد أن تجاوز الفريق الاختبار بنجاح ربما أكثر من المأمول.

وبعد الهدف الرابع الذي سجله كانتي، أشار كونتي للجماهير محفزا إياهم لتشجيع الفريق والاحتفال ، وهو ما أثار غضب مورينيو.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن مورينيو قال لكونتي عقب صافرة النهاية: “لا يفترض بك أن تحتفل هكذا بعد الفوز 4 / صفر. يمكنك ذلك عندما تكون فائزا 1 / صفر ، ولكن ذلك يعد مهينا بالنسبة لنا.”

من جانبه ، نفى كونتي صدور أي تصرف سيء منه ، وصرح قائلا “لم يحدث شيء ، كان أمرا طبيعيا. لم أكن أسخر من أحد ، أنا لا أفعل ذلك”.

وأضاف “كانت جماهير مانشستر لا تزال تشجع الفريق ، بينما كانت جماهيرنا صامتة رغم الأداء الرائع لفريقنا.. وأردت أن تهتف جماهيرنا للفريق ، وهو ما يبدو طبيعيا بالنسبة لي.”

ولم يكشف مورينيو عن تفاصيل حواره مع كونتي خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة واكتفى بقول إن كلماته “مع أنطونيو كونتي ، كانت له ، وليست لكم.”

ويرى الكثيرون أن انتقادات مورينيو وغضبه كانت من المفترض أن توجه إلى دفاعه ، الذي كان مسؤولا عن اهتزاز شباك مانشستر يونايتد بالأهداف الأربعة.

فقد استغل بيدرو ارتباك دالي بليند وكريس سمولينج وافتتح التسجيل مبكرا ، بينما تسبب غياب الرقابة في هدفي كاهيل وهازارد.

ونجح كانتي في الاختراق من بين عدة لاعبين من مانشستر ليسجل الهدف الرابع.

واعترف مورينيو بالأخطاء لكنه أكد أيضا أن فريقه لم يلعب بالسوء الذي تشير إليه النتيجة.

وقال مورينيو “إذا نحينا الأخطاء الدفاعية جانبا ، يمكنني وصف الأداء بأنه كان جيدا.. لكن لا يمكن حذف الأخطاء من المباراة وقد جاء الخطأ الأول بعد 30 ثانية فقط.”

وأضاف “كل شيء سار في الطريق الخطأ منذ الدقيقة الأولى. وبعدها كل شيء في المباراة بات ضدنا.”

أما كونتي ، فقد أبدى سعادة كبيرة بتحقيق الانتصار الثالث على التوالي والصعود إلى المركز الرابع ، وصرح قائلا: “تقديم مباراة كهذه أمام فريق قوي للغاية مثل مانشستر يونايتد ، يعزز ثقتنا.. الفريق استحق تقديم مباراة بهذه الجودة وتحقيق مثل هذا الفوز.”

وقدم مورينيو اعتذاره للجماهير قائلا “إلى ملايين المشجعين لفريقنا حول العالم والذين عاشوا شعورا سيئا ، أنا آسف للغاية.”

وأضاف “علي الاعتذار كمسؤول عن الفريق ، وما يمكنني قوله هو أن تركيزي منصب مع مانشستر يونايتد بنسبة 100%، وليس 99% مع مانشستر وواحد بالمائة مع تشيلسي.” وتابع “أدرك الوضع تماما ولدي إجابة واحدة فقط ، سنتدرب غدا ونواصل الكفاح.”

كووورة

شام تايمز

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