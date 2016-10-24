اتهامات الغيرة تطارد كريستيانو رونالدو بعد هدف موراتا

أثار كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، جدلاً واسعًا في الصحافة الإسبانية بعد رد فعله الغريب، عقب تسجيل ألفارو موراتا، هدف فوز الفريق الملكي على أتلتيك بلباو، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن منافسات الليجا.

ورفع رونالدو يده ونظر إلى الحكم المساعد وكأنه ينتظر إشارة منه بإلغاء الهدف الذي سجله موراتا في الدقيقة 83 من عمر اللقاء بداعي التسلل، وفقًا لتفسير الكثير من وسائل الإعلام.

واتهم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، بأنه كان يريد أن يسجل هو هدف الفوز لفريقه وليس موراتا، في المباراة التي انتهت ملكية بنتيجة 2-1، والتي شهدت إضاعة الدولي البرتغالي عديد الفرص وبغرابة شديدة.

ويعيش رونالدو فترة صعبة منذ عودته من الإصابة التي امتدت إلى شهرين ونصف، كما أنه لم يسجل سوى 4 أهداف لريال مدريد فقط في جميع المسابقات هذا الموسم.

وليست هذه المرة الأولى التي يبدي فيها كريستيانو رونالدو ردة فعل غريبة عقب تسجيل زملائه للأهداف، حيث سبق وأن ظهر حب الذات على نجم مانشستر يونايتد السابق في مواقف مشابهة..

تجاهل بنزيمة

ففي مباراة ريال مدريد خيتافي بالدوري الإسباني خلال الموسم الماضي، فشل رونالدو في استغلال كرة عرضية بعد أن منعه مدافع المنافس لتمر الكرة إلى كريم بنزيمة الذي أسكنها الشباك، إلا أن صاروخ ماديرا تجاهل الاحتفال مع زميله الفرنسي وذهب إلى الحكم ليلومه على عدم احتسابه ضربة جزاء له.

واتهمت الصحافة رونالدو بإظهار هذا السلوك الأناني لاحتلاله المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإسباني خلف ثنائي برشلونة البرازيلي نيمار دا سيلفا والأورجوياني لويس سواريز.

سلوك غريب

قام رونالدو بسلوك غريب أيضًا في مباراة ريال مدريد وألميريا بالدوري الإسباني الموسم قبل الماضي (2014/15) عندما سجل زميله السابق ألفارو أربيلوا هدف الميرنجي الثاني.

وسبق أربيلو، رونالدو الذي كان يقف خلفه ليضع الكرة في الشباك، فيما كان من الأخير أن يسدد الكرة بشكل غاضب في الشباك دون الاحتفال مع الدولي الإسباني السابق.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes