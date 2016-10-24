الانتخابات الأمريكية.. كلينتون تتقدم على ترامب في استطلاعات الرأي

اتهمت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون منافسها الجمهوري دونالد ترامب بأنه “يهدد الديمقراطية”، نظرا لتصريحه بأنه قد يشكك في نتائج الانتخابات، بالتزامن مع إظهار استطلاعات الرأي الأخيرة تقدم مريح للمرشحة الديمقراطية.

وفي فعالية ضمن حملتها في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا أمس السبت قالت كلينتون “إن دونالد ترامب فعل شيئا في تلك الليلة (ليلة المناظرة الثالثة) لم يفعله أي مرشح رئاسي في أي من الحزبين، هو لم يقل إنه سيحترم نتائج الانتخابات، والآن لا تخطئوا في ذلك يا أصدقائي.. إنه يهدد ديمقراطيتنا، في بلدنا نعرف الفرق بين القيادة والدكتاتورية”.

وكان ترامب قد صرح بأنه ربما لن يقبل بنتيجة الانتخابات إذا فازت فيها منافسته كلينتون، واصفا إياها بأنها “امرأة سيئة”. وعلى الرغم من تحسن أداء ترامب في المناظرة الثالثة والأخيرة الأربعاء الماضي فإن استطلاعات الرأي أظهرت أن كلينتون فازت أيضا بالمناظرة كما في سابقاتها.

وأظهر أحدث استطلاع لرويترز وإبسوس أن كلينتون تتقدم على ترامب في أغلب الولايات التي يحتاج إلى الفوز بها إذا عبر تحقيق الحد الأدنى من الأصوات وهو 270 صوتا، حيث رجح الاستطلاع حصول كلينتون على 326 صوتا مقابل 212 لترامب في المجمع الانتخابي.

وتعتبر أصوات البيض مهمة لفوز المرشحين الجمهوريين، بينما يفضل الناخبون غير البيض المرشحين الديموقراطيين.

وتتقدم كلينتون بنسبة 55% مقابل 35% لترامب بين النساء، وزادت تقدمها إلى 32 نقطة بين النساء البيض خريجات الجامعات، وهي الفئة التي تنتقد بشدة رد ترامب على اتهامه بسلوك غير لائق مع النساء.

وأظهر الاستطلاع كذلك تقدم كلينتون لأول مرة بين الرجال بحصولها على 44% مقابل 41%، رغم أن هذا التقدم هو ضمن هامش الخطأ في الاستطلاعات.

شام تايمز

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