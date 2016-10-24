44 الف فتاة في الهند ترغب بالزواج من هذا الشخص

استقبل نائب رئيس وزراء ولاية بيهار الهندية، تيجاسوي ياداف، 44 ألف عرض زواج عبر تطبيق المراسلة “واتساب”، ما أثار استيائه ودفعه للتقدم بشكوى لدى السلطات بتهمة الاستخدام السيئ للتطبيق.

وقالت وسائل إعلام أن باداف رد على ذلك الموقف بالقول مازحا: ” لو وصلتني هذه الرسائل الشخصية وأنا متزوج لكانت شكلت مشكلة كبيرة”، وتابع: “الحمد لله أنني ما زلت أعزب”.

كما نقلت وسائل اعلام عن مسؤول حكومي، لم تكشف اسمه، قوله إن”حساب الوزير استقبل حوالي 47 ألف رسالة، من بينها 44 ألف رسالة تطلب خطبته، و3 آلاف رسالة فقط تطلب إصلاح الطرق”، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء الفتيات ذكرن في رسائلهن مواصفاتهن الشخصية ، بما في ذلك لون البشرة والشكل والطول”.

وأضاف المسؤول “أعتقد أن الفتيات أخطأن حينما قمن بإرسال رسائل شخصية إلى ياداف”.

ويبلغ ياداف من العمر 26 عاما، وهو لاعب كريكيت سابق تحول إلى سياسي، كما انه الابن الأصغر لرابري ديفري رئيسة الوزراء السابقة لولاية بيهار الهندية.

يشار إلى أن استخدامات تطبيق المراسلة “واتساب” في عروض الزواج انتشرت في عدة بلدان، حيث قامت خطابة سعودية، ودون أن تعلم، بخطبة فتاة لزوجها، في واحدة من أغرب الحالات على الإطلاق.

شام تايمز

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