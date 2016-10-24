5 قتلى بتحطم طائرة بعد إقلاعها من مطار مالطا الدولي

لقي 5 أشخاص مصرعهم، يوم الاثنين، اثر تحطم طائرة عقب إقلاعها من مطار مالطا الدولي، الأمر الذي أدى لتعليق الحركة في المطار.

وأعلن مسؤولون في مطار مالطا عبر بيان ان الطائرة تحطمت بعد ثوان من اقلاعها قرابة الساعة 7,20 (5,20 ت غ). وعلى الإثر، أغلق المطار حتى إشعار آخر.

وأضاف البيان “بوسعنا التأكيد على أن الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة قتلوا”، بدون أن يكون بوسعه أن يوضح هويتهم او وجهة الطائرة.

وكانت وسائل الاعلام تناقلت بداية، أنها طائرة من لوكسمبورغ استأجرتها وكالة حراسة الحدود “فرونتيكس” الأوروبية ومتوجهة إلى ليبيا، لكن الوكالة المكلفة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي نفت الامر عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.

وبدورها كتبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على “تويتر” ، “ليس هناك أي مسؤول في الاتحاد الأوروبي (بين ضحايا) تحطم الطائرة في مالطا. الرحلة لم تكن على علاقة بأي من أنشطة الاتحاد الأوروبي”.

وكانت طائرة مروحية تحطمت شمال غرب سيبيريا قبل أيام ما ادى الى مصرع 19 شخصا واصابة آخرين.

شام تايمز

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