التسجيل المباشر لحملة الثانوية دورة 2015 المتخلفين عن مفاضلات 2015-2016

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم عن فتح باب التسجيل المباشر لحملة الشهادة الثانوية “علمي وأدبي ومهني” لدورة عام 2015 الذين لم يتمكنوا من التقدم إلى مفاضلات العام الدراسي 2015-2016 عام وموازي ومحافظات شرقية وذلك وفق الشروط والحدود الدنيا المعلنة لكل مفاضلة.

وبينت الوزارة في إعلانها شروط التقدم للتسجيل والوثائق المطلوبة مشيرة إلى أن تقديم الطلبات إلى مديرية شؤون الطلاب في الوزارة سيبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ولغاية يوم الثلاثاء 15-11-2016 .

ويأتي قرار وزارة التعليم العالي في إطار حرصها على مصلحة الطلاب ودعم التعليم الجامعي وإتاحة الفرصة أمام الناجحين للالتحاق بكل أنماط القبول الجامعي وعدم بقاء أي طالب خارج منظومة التعليم العالي.

سانا

شام تايمز

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